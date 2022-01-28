Большинство областей Украины накроет небольшой мороз в феврале. Однако в Закарпатской, Одесской областях и Крыму средняя месячная температура приблизится к +1 градуса, что близко к норме.
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Сколько осадков выпадет в феврале 2022 года
Месячное количество осадков ожидается на уровне 22 – 40 миллиметров. В Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма эти показатели, считают синоптики, будут несколько выше – на уровне 52 – 75 миллиметров.
В большинстве западных и юго-западных областях осадков будет меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.
Средние показатели февраля для Украины
Обычно в феврале средняя лунная температура составляет от 0 до -5. На высокогорье Карпат это показатель на 1 градус ниже.
Теплее всего, конечно, на Закарпатье, в Одессской области и на полуострове Крым. Здесь воздух в среднем в последний месяц зимы прогревается до +1...+4.
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С каким непогодой Украина столкнулась в январе: коротко
- Из-за плохой погоды 18 января в столичном аэропорту "Киев" приходилось менять график рейсов.
- В Карпатах из-за метели и снегопады спасатели предупреждали об опасности схода лавин. Так, на Закарпатье в январе сошла лавина на группу туристов, им помогали выбирались сотрудники ГСЧС.
- 24 января из-за мощного снегопада Одесса попала в транспортный коллапс.
- 25 января в Буковине зафиксировали очень низкую температуру воздуха – -33 градуса.