Більшість областей України накриє невеликий мороз у лютому. Проте у Закарпатській області, Одещині та в Криму середня місячна температура наблизиться до +1 градуса, що близько до норми.
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Скільки опадів випаде у лютому 2022
Місячна кількість опадів очікується на рівні 22 – 40 міліметрів. На Карпатах, Закарпатті та у горах Криму ці показники, вважають синоптики, будуть трохи вищими – на рівні 52 – 75 міліметрів.
У більшості західних та південно-західних областей опадів буде менше за норму, на решті території країни – в межах норми.
Середні показники лютого для України
Зазвичай у лютому середня місячна температура складає від 0 до -5. На високогір'ї Карпат це показник на 1 градус нижчий.
Найтепліше, звісно, на Закарпатті, Одещині та півострові Крим. Тут повітря в середньому в останній місяць зими прогрівається до +1...+4.
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З якою негодою Україна зіткнулась у січні: коротко
- Череш негоду 18 січня у столичному аеропорту "Київ" доводилось міняти графік рейсів.
- У Карпатах через хуртовини та снігопади рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин. Так, на Закарпатті у січні зійшла лавина на групу туристів, їм допомагали вибирались працівники ДСНС.
- 24 січня через потужний снігопад Одеса потрапила у транспортний колапс.
- 25 січня на Буковині зафіксували дуже низьку температуру повітря – -33 градуси.