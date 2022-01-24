Одеські комунальники не справляються із зимовою негодою. Внаслідок погіршення погодних умов, стаються ДТП і ламається міський електротранспорт.

До теми Київ накрив сильний снігопад, утворились затори: фото та відео негоди

Затори в Одесі

Згідно з інформацією Google Maps, масштабні затори є по всій Одесі. Зокрема, почервоніли:

проспект Небесної Сотні;

Люстдорфська дорога;

вулиця Генуезька;

Фонтанська дорога;

вулиця Катерининська;

вулиця Канатна;

вулиця Троїцька;

Дальницьке шосе;

вулиця Ільфа й Петрова;

вулиця Єсеніна та прилеглі до них.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про численні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії сталися у всіх районах Одеси 24 січня.

Де в Одесі утворилися затори: дивіться відео

Поломки електротранспорту

Очевидці зафіксували й поломки одеського електротранспорту через снігопад. Зокрема, утворився парад тролейбусів на площі Толбухіна.

Громадський транспорт не може рухатися та стоїть колоною. На місці працюють аварійні бригади, які намагаються відремонтувати електротранспорт.

Одеські тролейбуси зламалися через негоду: дивіться відео

Погіршення погоди в Одесі

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів попередили жителів Одеси й області про погіршення погодних умов. Зокрема, в Одесі 25 січня очікується ожеледиця, хмарна погода з помірним снігом та поривами вітру від 9 до 14 метрів за секунду.

Одеситам доведеться вдягатися тепліше. На найближчу добу прогнозують від 4 до 6 градусів морозу в обласному центрі.

В Одеській області очікується аналогічна погода – хмарно з помірним снігом, поривами вітру до 14 метрів за секунду. На автодорогах Одещини під час снігопаду прогнозують видимість 1 – 2 кілометри та ожеледицю.

У середу, 26 січня і у четвер, 27 січня, негода продовжить лютувати з тими ж темпами. Варто очікувати вночі до -10 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах та, по можливості, залишатися вдома. Не варто паркувати авто біля дерев та під лініями електропередач.

Комунальники прибирають сніг в Одесі

В Одеській міськраді повідомили про те, що комунальні служби працюють в цілодобовому режимі. Комунальники борються з наслідками снігопаду та ожеледицею.

Дороги посипають реагентами та піщано-сольовою сумішшю. На вулиці виїхало 59 спецмашин, працюють майже 1,5 тисячі комунальників.

Перший сніг в Одесі 2022 року: дивіться відео

Рятувальники просять утриматися від подорожей

Україну накрили сильні снігопади. Несприятливі погодні умови зберігаються вже кілька днів.

Працівники ДСНС рекомендують українцям утриматися від подорожей. Особливо – від походів у гори.



У Карпатах погана видимість / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

У Прикарпатті та на Закарпатті температура повітря сягає -19 градусів. Сильні пориви вітру досягають швидкості 17 метрів на секунду та погіршують видимість.

Зверніть увагу – на дорогах зросла кількість ДТП через негоду: дивіться відео