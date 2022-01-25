Що відомо про морози на Буковині
Про таку погоду в горах повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Він опублікував фотографію із термометром, який показує -33 градуси.
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Давно такого не було, але зато файно,
– зазначив Полянчук.
На фото видно, що вся місцевість вкрита товстим шаром снігу.
Температура повітря на Буковині / Фото Валерія Полянчука
Погода у Чернівецькій області / Фото Валерія Полянчука
Зауважимо, раніше люті морози зафіксували у селі Верхній Яловець на Буковині. Так, 13 січня температура повітря там опустилася до -28 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень 25 січня на Буковині становитиме -1...-3 градусів. З неба падатиме мокрий сніг з дощем. Супроводжуватиметься така погода південно-західним вітром, який рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.