Що відомо про морози на Буковині

Про таку погоду в горах повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Він опублікував фотографію із термометром, який показує -33 градуси.

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Давно такого не було, але зато файно,

– зазначив Полянчук.

На фото видно, що вся місцевість вкрита товстим шаром снігу.



Температура повітря на Буковині / Фото Валерія Полянчука



Погода у Чернівецькій області / Фото Валерія Полянчука

Зауважимо, раніше люті морози зафіксували у селі Верхній Яловець на Буковині. Так, 13 січня температура повітря там опустилася до -28 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень 25 січня на Буковині становитиме -1...-3 градусів. З неба падатиме мокрий сніг з дощем. Супроводжуватиметься така погода південно-західним вітром, який рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Зверніть увагу! В Україну суне відлигла. Вже у четвер, 27 січня, морози відступлять. Вони затримаються лише на Сході, однак на вихідних й там потепліє. Такий прогноз погоди зробила синоптикиня Наталка Діденко.