В Україну суне відлига

Температура повітря підійметься вище нуля. Водночас з неба падатиме мокрий сніг.

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З четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, знову температура повітря підвищиться до відлиги, все закапає і почне підтавати,

– розповіла Наталка Діденко.

Найдовше морози затримають у східних областях. Однак і там вже на вихідних прогнозують потепління.

Прогноз погоди на 25 січня

У вівторок в Україні прогнозують сніг в усіх областях, окрім центральних. Уночі найхолодніше буде на Заході, зокрема на Буковині та Закарпатті. Так, температура повітря у цих областях опуститься до -17 градусів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться на кілька градусів.

У Львові синоптики прогнозують вночі -13...-15 градусів. Однак вже вдень повітря прогріється до нуля.

На Сході температура повітря вдень становитиме -2...-4 градусів. Північно-східний вітер рухатиметься зі швидкість 5 – 10 метрів на секунду.

У центральних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться на рівні -4...-6 градусів. На дорогах Києва прогнозують ожеледицю.

Фрагмент публікації Наталки Діденко у фейсбуці:

Новий тиждень, вже точно робочий, в Україну прийшов із морозною погодою. Найцікавішою температурною буде ситуація завтра у західних областях. Бо ніч очікується найхолоднішою серед усіх регіонів, -12...-17 градусів, а завтрашній день – найтеплішим, 0...-5 градусів. Ось такий значний добовий контраст!

Вдень атмосферний фронт підсуне хмарний масив із снігом до західних областей, на радість туристам і не знаю, чи на радість місцевим людям. Особливо тим, хто живе в горах.

Щоб вітер не ображався, коли ми про нього згадуємо у його штормові молодечі деньки, скажемо, що 25-го січня він передбачається переважно західним, помірним, іноді навіть слабким.

З четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, знову температура повітря підвищиться до відлиги, все закапає і почне підтавати, разом із нашими головами та судинами.

Найдовше протримаються морозними східні області України, проте вихідними й там стане тепліше.

Дивимося уважно на погоду, стежимо за свіжими прогнозами і довіряємо лише притомним і професійним джерелам.