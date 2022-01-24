Різкий перепад температур на Заході

Морози все ще не планують відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів.

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Так, ніч проти 25 січня буде найхолоднішою на Заході. Водночас там буде й найтепліший день. Після морозної ночі температура повітря різко підійметься до нуля. Зауважимо, -17 градусів прогнозують на Закарпатті та Буковині. У Львові ж буде -13...-15 градусів, а на Волині – -10...-12 градусів.

Вдень на Закарпатті стовпчики термометрів підіймуться до -6...-8 градусів, а на Буковині – -1...-3 градусів.

На Сході температура повітря вдень становитиме -2...-4 градусів. І вдень, і вночі падатиме сніг. Північно-східний вітер рухатиметься зі швидкість 5 – 10 метрів на секунду.

У центральних регіонах синоптики прогнозують морозну погоду – -4...-6 градусів. Істотних опадів не буде. Однак на дорогах у столиці прогнозують ожеледицю.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – -6...-8

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -2...-4

Луцьк – 0...-2

Рівне – 0...-2

Житомир – -3...-5

Вінниця – -3....-5

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -3...-5

Сімферополь – -2...-4

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -4...-6

Суми – -5...-7

Полтава – -4...-6

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – -3...-5

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -5...-7

Київ – -5...-7



Прогноз погоди на 25 січня / Карта Укргідрометцентру