Резкий перепад температур на Западе
Морозы все еще не намерены отступать из Украины. В западных регионах ночью температура воздуха опустится до -17 градусов.
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Так, ночь на 25 января будет самой холодной на Западе. В то же время, там будет и самый теплый день. После морозной ночи температура воздуха резко поднимется до нуля. Заметим, что -17 градусов прогнозируют на Закарпатье и Буковине. Во Львове же будет -13...-15 градусов, а на Волыни – -10...-12 градусов.
Днем в Закарпатье столбики термометров поднимутся до -6...-8 градусов, а в Буковине – -1...-3 градусов.
На Востоке температура воздуха будет днем -2...-4 градусов. Днем и ночью будет падать снег. Северо-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В центральных регионах синоптики прогнозируют морозную погоду – -4...-6 градусов. Существенных осадков не будет. Однако на дорогах в столице прогнозируют гололедицу.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – -6...-8
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – -3...-5
Винница – -3....-5
Одесса – -2...-4
Николаев – -3...-5
Херсон – -3...-5
Симферополь – -2...-4
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -4...-6
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -4...-6
Запорожье – -3...-5
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -5...-7
Киев – -5...-7
Прогноз погоды на 25 января / Карта Укргидрометцентра