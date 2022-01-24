Крім поганої видимості, снігопад спричинив відключення електроенергії та хаос у транспорті.

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Яка ситуація в аеропорту Стамбула

24 січня в аеропорту Стамбула під снігом обвалився дах одного з вантажних терміналів. Внаслідок інциденту дивом ніхто не постраждав. Водночас тимчасово зупинили рейси з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії.

Представники туристичних служб повідомили, що це стало першим закриттям блискучої конструкції зі скла та сталі після того, як вона замінила старий стамбульський аеропорт імені Ататюрка.



Техніка працює без зупину / Фото з твіттеру İGA Istanbul Airport



Багато рейсів перенесли / Фото з твіттеру İGA Istanbul Airport

Українці застрягли у Болгарії

Журналістка 24 каналу Євгенія Мазур також планувала 24 січня прибути у Стамбул. Туди їхній літак авіакомпанії SkyUp мав сісти о 12:05, однак цього так і не сталося. Як розповіла Євгенія, літак пів години покружляв над містом, а тоді капітан сказав, що через снігопад аеропорт закритий.

Наш літак відправили у болгарський Бургас. Там після приземлення десь 2,5 години нам не давали дозволу вийти з літака. Родичі кількох пасажирів дзвонили перевізнику, там їм казали, що ми давно в терміналі й нагодовані. Хоча на той момент то була неправда,

– зауважила журналістка.

Вона зазначила, що пасажирів випустили з літака вже ближче до 16:00, а десь за годину запропонували воду.



Літак так і не зміг сісти в Стамбулі / Фото Євгенії Мазур

"Що відбувається ніхто пояснити не міг, чутки збирали в основному від друзів/родичів пасажирів у Стамбулі. Ті розповідали, що в аеропорту все погано, жоден транспорт з аеропорту виїхати не може – через буревій там колапс", – додала Євгенія Мазур.

За її словами, зараз пасажирів заселили у кілька готелів у Бургасі. Щоправда, відпочити повноцінно не вийде – о 2:00 їх мають забрати назад в аеропорт, адже о 4:00 запланований виліт. У випадку, якщо ситуація не стабілізується, літак повернуть до Києва.

Як згодом пояснив турагент Євгенії, пасажирів не випускали з літака, бо у SkyUp ще немає представництва в Болгарії.



Людей тримали в аеропорту, але пізніше поселили в готель / Фото Євгенії Мазур

Наслідки негоди у Стамбулі

Відключення завдало серйозних незручностей 16 мільйонам жителів найбільшого міста Туреччини. Торгові центри закрилися рано, служби доставки припинили роботу, а популярні міські кіоски із симітами стояли порожніми, оскільки постачальники не могли пробитися крізь сніг.

Інспектори дорожнього руху також перекрили основні дороги на значній частині центральної та південно-східної Туреччини, гірського регіону, який вперше постраждав від снігової бурі минулого тижня.

Зверніть увагу! Turkish Airlines заявила, що призупиняє всі рейси в аеропорт Стамбула принаймні до 4 ранку у вівторок.