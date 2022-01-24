Кроме плохой видимости, снегопад вызвал отключение электроэнергии и хаос в транспорте.

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Какова ситуация в аэропорту Стамбула

24 января в аэропорту Стамбула под снегом обрушилась крыша одного из грузовых терминалов. В результате инцидента чудом никто не пострадал. В то же время временно остановили рейсы с Ближнего Востока и Африки в Европу и Азию.

Представители туристических служб сообщили, что это стало первым закрытием блестящей конструкции из стекла и стали после того, как она заменила старый стамбульский аэропорт имени Ататюрка.



Техника работает без остановки / Фото из твиттера IGA Istanbul Airport



Многие рейсы перенесли / Фото из твиттера IGA Istanbul Airport

Украинцы застряли в Болгарии

Журналистка 24 канала Евгения Мазур также планировала 24 января прибыть в Стамбул. Туда ее самолет авиакомпании Sky Up должен был сесть в 12:05, однако этого так и не произошло. Как рассказала Евгения, самолет полчаса покружил над городом, а тогда капитан сказал, что из-за снегопада аэропорт закрыт.

Наш самолет отправили в болгарский Бургас. Там после приземления где-то 2,5 часа нам не давали разрешения выйти из самолета. Родственники нескольких пассажиров звонили перевозчику, там им говорили, что мы давно в терминале и накормлены. Хотя на тот момент это была неправда,

– заметила журналистка.

Она отметила, что пассажиров выпустили из самолета уже ближе к 16:00, а где-то через час предложили воду.



Самолет так и не смог сесть в Стамбуле / Фото Евгении Мазур

"Что происходит никто объяснить не мог, слухи собирали в основном от друзей/родственников пассажиров в Стамбуле. Те рассказывали, что в аэропорту все плохо, ни один транспорт из аэропорта выехать не может – из-за урагана там коллапс", – добавила Евгения Мазур.

По ее словам, сейчас пассажиров заселили в несколько отелей в Бургасе. Правда, отдохнуть полноценно не получится – в 2:00 их должны забрать обратно в аэропорт, ведь в 4:00 запланирован вылет. В случае, если ситуация не стабилизируется, самолет вернут в Киев.

Как впоследствии пояснил турагент Евгении, пассажиров не выпускали из самолета, потому что у SkyUp еще нет представительства в Болгарии.



Людей держали в аэропорту, но позже поселили в отель / Фото Евгении Мазур

Последствия непогоды в Стамбуле

Отключение причинило серьезные неудобства 16 миллионам жителей крупнейшего города Турции. Торговые центры закрылись рано, службы доставки прекратили работу, а популярные городские киоски с симитами стояли пустыми, поскольку поставщики не могли пробиться сквозь снег.

Инспекторы дорожного движения также перекрыли основные дороги на значительной части центральной и юго-восточной Турции, горного региона, который впервые пострадал от снежной бури на прошлой неделе.

Обратите внимание! Turkish Airlines заявила, что приостанавливает все рейсы в аэропорт Стамбула по крайней мере до 4 утра вторника.