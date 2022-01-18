Скільки триватимуть затримки і скасування деяких рейсів, наразі невідомо. В аеропорту пообіцяли, що виправлять ситуацію, щойно погода стабілізується.

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В "Жулянах" уточнили, що деякі рейси довелося скасувати через сильні пориви вітру. Однак, складні метеумови вплинули лише на частину з них.

Так, це стосується літаків на приліт. Це ж погода,
– зазначили у пресслужбі аеропорту.

Які рейси скасували або затримуються

Судячи з інформації на сайті аеропорту "Київ", наразі скасовано такі рейси:

  • Лісабон;
  • Вроцлав;
  • Вільнюс;
  • Пардубиці;
  • Меммінген.

Крім того, летовище попередило про затримку рейсів із Рима та Відня.

Аеропорт Київ скасував рейси через вітер, графік маршрутів
Аеропорт "Київ" скасував низку рейсів, які мали прибути, через погану погоду / Скриншот сторінки

Аеропорт Київ скасував рейси через вітер, графік маршрутів
Деякі рейси через сильний вітер затримуються / Скриншот сторінки