Скільки триватимуть затримки і скасування деяких рейсів, наразі невідомо. В аеропорту пообіцяли, що виправлять ситуацію, щойно погода стабілізується.

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В "Жулянах" уточнили, що деякі рейси довелося скасувати через сильні пориви вітру. Однак, складні метеумови вплинули лише на частину з них.

Так, це стосується літаків на приліт. Це ж погода,

– зазначили у пресслужбі аеропорту.

Які рейси скасували або затримуються

Судячи з інформації на сайті аеропорту "Київ", наразі скасовано такі рейси:

Лісабон;

Вроцлав;

Вільнюс;

Пардубиці;

Меммінген.

Важливо! Перевезення на усіх цих напрямках здійснювалося лоукостером Wizz Air.

Крім того, летовище попередило про затримку рейсів із Рима та Відня.



Аеропорт "Київ" скасував низку рейсів, які мали прибути, через погану погоду / Скриншот сторінки



Деякі рейси через сильний вітер затримуються / Скриншот сторінки