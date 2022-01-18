Сколько продлятся задержки и отмена некоторых рейсов, пока неизвестно. В аэропорту пообещали, что исправят ситуацию, как только погода стабилизируется.
К теме Оборванные провода, поваленные деревья и рекламные конструкции: Киев накрыл мощный ветер
Ветер разрушает планы
В "Жулянах" уточнили, что некоторые рейсы пришлось отменить из-за сильных порывов ветра. Однако сложные метеоусловия повлияли лишь на часть из них.
Да, это касается самолетов на прилет. Это же погода,
– отметили в пресс-службе аэропорта.
Какие рейсы отменили или задерживаются
Судя по информации на сайте аэропорта "Киев", сейчас отменены следующие рейсы:
- Лисабон;
- Вроцлав;
- Вильнюс;
- Пардубице;
- Мемминген.
Кроме того, аэропорт предупредил о задержке рейсов из Рима и Вены.
Аэропорт "Киев" отменил ряд рейсов, которые должны были прибыть, из-за плохой погоды / Скриншот страницы
Некоторые рейсы из-за сильного ветра задерживаются / Скриншот страницы