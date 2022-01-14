Порывы мощного ветра разгулялись в Киеве днем 14 января. Это привело к нескольким инцидентам в разных районах столицы.

Смотрите также Шквальный ветер и в дальнейшем будет бушевать: прогноз погоды на 15 января

К счастью, в результате непогоды пока никто не пострадал.

Остановлены трамваи и разбиты машины

Серьезные порывы ветра, которые местами достигали скорости более 25 метров в секунду, в Киеве приспустили самый большой государственный флаг.

К немалому затору и остановке работы трамваев привел обрыв линий электропередач на Глыбочицкой улице. В течение нескольких часов коммунальщикам пришлось устранять последствия непогоды.

Ветер оборвал провода в Подольском районе / Фото "Киева"

Кроме того, на улице Елены Пчилки на Позняках из-за порыва ветра на машину упал рекламный щит. Конструкция упала на припаркованный Mini и разбила машине лобовое стекло.

Последствия падения рекламной конструкции на машину / Фото Киева

Еще один похожий инцидент произошел на улице Пражской, где из-за штормового ветра упал рекламный борд.

Смотрите видео с места падения рекламной конструкции в Киеве:

Еще один рекламный щит снесло ветром на Воскресенке. Во время падения он оборвал ЛЭП.

На повороте на Вышгород возле контрольного пункта полиции произошло двойное ДТП. Одно дерево упало на легковушку, а другое – на грузовик.

В Киеве разгулялся мощный ветер 14 января, порывы которого достигают штормовых значений, что уже привело к инцидентам. Так, витрюган сорвал рекламный щит и отбросил на автомобиль, разбив лобовое стекло, а также привел к обрыву линий электропередач, что затруднило движение транспорта.

Об этом передает "Оперативный" на странице в Facebook.

Сегодня на Позняках на улице Елены Пчилки в Дарницком районе столицы порывом ветра вырвало рекламный щит, после чего конструкция ударила припаркованную у бетонного забора легковушку Mini и разбила лобовое стекло в машине.

https://t.me/kyivoperativ/85726

На опубликованных фото видно, что рекламное объявление было закреплено на металлическую подставку-раму.

После удара на лобовом стекле образовалась немалая "паутина". К счастью, рядом никого из прохожих не было – хотя машина стояла возле жилых домов – и от "полета" конструкции люди не пострадали.

"Интересно будут ли компенсировать предприниматели ущерб автовладельцу?" – указывается в публикации.



Деревья упали на легковушку и фуру / Фото dtp.kiev.ua

На этом непогода в столице не кончилась. На перекрестке улиц Львовской и Крамского упал дуб, который потянул за собой еще две электроопоры. В результате инцидента повреждены 4 автомобиля.

Место падения дерева и электроопор в Киеве / Фото Александра Глущенко