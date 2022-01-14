Пориви потужного вітру розгулялися у Києві вдень 14 січня. Це призвело до кількох інцидентів у різних районах столиці.

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На щастя, внаслідок негоди поки що ніхто не постраждав.

Зупинені трамваї та розбиті машини

Серйозні пориви вітру, які подекуди досягали швидкості понад 25 метрів на секунду, у Києві приспустили найбільший державний прапор.

До чималого затору та зупинки роботи трамваїв призвів обрив ліній електропередач на Глибочицькій вулиці. Впродовж кількох годин комунальникам довелося усувати наслідки негоди.



Вітер обірвав дроти у Подільському районі / Фото "Києва оперативного"

Крім того, на вулиці Олени Пчілки на Позняках через порив вітру на машину впав рекламний щит. Конструкція впала на припаркований Mini та розбила автівці лобове скло.



Наслідки падіння рекламної конструкції на машину / Фото Києва оперативного

Ще один схожий інцидент стався на вулиці Празькій, де через штормовий вітер впав рекламний борд.

Дивіться відео з місця падіння рекламної конструкції у Києві:

Ще один рекламний щит знесло вітром на Воскресенці. Під час падіння він обірвав ЛЕП.

На повороті на Вишгород біля контрольного пункту поліції сталося подвійне ДТП. Одне дерево впало на легковушку, а інше – на вантажівку.

У Києві розгулявся потужний вітер 14 січня, пориви якого досягають штормових значень, що вже призвело до інцидентів. Так, вітрюган зірвав рекламний щит і відкинув на автомобіль, розбивши лобове скло, а також призвів до обриву ліній електропередач, що ускладнило рух транспорту.

Про це передає "Оперативний" на сторінці в Facebook.

Сьогодні на Позняках на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, після чого конструкція вдарила припаркований біля бетонного паркану легковик Mini та розбила лобове скло в машині.

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На опублікованих фото видно, що рекламне оголошення було закріплено на металеву підставку-раму.

Після удару на лобовому склі утворилася чимала "павутина". На щастя, поруч нікого з перехожих не було - хоча машина стояла біля житлових будинків - і від "польоту" конструкції люди не постраждали.

"Цікаво чи будуть компенсувати підприємці збиток автовласникові?" - вказується в публікації.



Дерева впали на легковик та фуру / Фото dtp.kiev.ua