Как рассказали в ГСЧС, 23 января в 11:18 они получили сигнал SOS. Выяснилось, что на полонине Боржава лавина засыпала группу туристов.

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В снежной ловушке оказались 5 человек. И хотя на момент прибытия спасателей туристы откопались самостоятельно, один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждался в транспортировке.

На помощь пришли горные спасатели села Нижние Ворота и Пилипец. Всего к спасению привлекли 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами присутствует.

Район, в котором произошел сход лавины / Фото ГСЧС

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности

Спасатели ссылаясь на данные синоптиков Укргидрометцентра, объявили значительную снеголавинную опасность третьего уровня. Она будет сохраняться в течение 22 – 24 января в горах Львовской области. В то же время 23 – 24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будут снегопады и метели.

Спасатели настойчиво предупреждают граждан о снеголавинной опасности на склонах Карпат. Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу для жизни и здоровья туристов, которые несмотря на предостережения спасателей отправляются в непогоду в горы,

– подчеркнули в ГСЧС.

Спасатели постоянно привлекаются к поискам и спасению людей, которые теряют ориентацию на местности, отходят от запланированного маршрута, либо травмируются во время похода.

Недавние "приключения" в горах

Также спасатели решили напомнить, какие инциденты произошли недавно в украинских горах.

На Прикарпатье , несмотря на предостережения спасателей, туристы из Одесской области отправились на Говерлу. При восхождении на гору два человека 1987 и1989 годов рождения травмировались, их спасатели доставили в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. Еще одна женщина 1965 года рождения погибла.

, несмотря на предостережения спасателей, туристы из Одесской области отправились на Говерлу. При восхождении на гору два человека 1987 и1989 годов рождения травмировались, их спасатели доставили в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. Еще одна женщина 1965 года рождения погибла. А на Закарпатье 21 января поступила информация, что на горнолыжном курорте "Пилипец", в районе горы Гемба, во время катания на лыжах пропали и не выходят на связь двое туристов 1953 и 1956 годов рождения. В 21:55 туристы таки вышли на связь и сообщили, что находятся в селе Березники, Свалявского района. Туристов спасатели доставили в Пилипец.

21 января поступила информация, что на горнолыжном курорте "Пилипец", в районе горы Гемба, во время катания на лыжах пропали и не выходят на связь двое туристов 1953 и 1956 годов рождения. В 21:55 туристы таки вышли на связь и сообщили, что находятся в селе Березники, Свалявского района. Туристов спасатели доставили в Пилипец. 22 января к спасателям поступило сообщение о том, что во время катания на лыжах в районе горы Гемба четверо граждан потерявших ориентиры местности в условиях тумана. Туристов нашли в районе подножия Гембы. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Далее спасатели доставили их в село Березники Хустского района, где их уже ждали друзья.

Вместе с тем, спасатели неоднократно оказывали помощь травмированным лыжникам. Большинство инцидентов произошло на Львовщине.