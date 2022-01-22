I уровень опасности – желтый – в 4 областях – в Закарпатье, Ивано-Франковской области, во Львовской и Черновицкой областях. В этих регионах – снегопады и сильные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Тема В Украине – снег, солнце и мороз: прогноз погоды на 22 января
Особая опасность – в Карпатах
Самая большая опасность – в Карпатах, которые будут заносить снегом. В ГСЧС уже в течение нескольких дней предупредили об угрозе схода лавин. Снегопады и метели прямо угрожают жизни туристов, которые, несмотря на предупреждения, все равно отправляются на высокогорье.
Чтобы предупредить возникновение опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, ГСЧС отмечает важность регистрации гражданами своих путешествий,
– сообщили спасатели.
Так, 21 января опасное происшествие произошло на территории Закарпатья. На горнолыжном курорте "Пилипец" во время катания на лыжах исчезли двое пожилых туристов. Уже к вечеру они вышли на связь из села Березники Свалявского района.
Непогода в Украине 22 января / Карта Укргидрометцентра
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Непогода в Украине: последние новости
- В течение нескольких дней в Украине – порывы шквального ветра.
- В Карпатах тоже было ветрено, значительные снегопады, а также столбики термометров опускались до -15.
- 18 января в Киеве в аэропортах из-за плохих погодных условий сбился график движения самолетов.
- Несколько дней назад непогода оставила без электроснабжения 300 населенных пунктов.
Смотрите видео о том, как спастись в зимних горах, если вы заблудились: