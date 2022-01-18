В ГСЧС пояснили, что населенные пункты обесточены из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. Причиной стал сильный ветер.

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Где больше всего сел и городов без света:

Киевская – 93,

Житомирская – 68,

Тернопольская – 57,

Черниговская – 42,

Львовская – 31,

Хмельницкая – 29,

Черновицкая – 18,

Кировоградская – 6,

Закарпатская – 3

Волынская области – 2.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В западных областях со зданий срывало крыши

В западных областях ветер наделал много хлопот – с домов срывал кровлю. В селе Загайполь на Ивано-Франковщине повреждена крыша дома культуры.

В Черновцах повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. В селе Валя Кузьмина также пострадала кровля школы.

Обратите внимание! В течение суток спасатели распилили и убрали более 20 поваленных деревьев, три автомобиля пришлось отбуксировать.

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Какая погода будет в Украине:

В Украине не отступят сильнейшие порывы ветра. Их скорость будет достигать 18 – 20 метров в секунду.

Уровень опасности – I – желтый.

Почти на всей территории Украины будет идти снег, кроме Юга, Закарпатья, Ровненщины и Волыни.

Смотрите видео о штормовом предупреждении