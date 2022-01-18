В ГСЧС пояснили, что населенные пункты обесточены из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. Причиной стал сильный ветер.
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Где больше всего сел и городов без света:
- Киевская – 93,
- Житомирская – 68,
- Тернопольская – 57,
- Черниговская – 42,
- Львовская – 31,
- Хмельницкая – 29,
- Черновицкая – 18,
- Кировоградская – 6,
- Закарпатская – 3
- Волынская области – 2.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В западных областях со зданий срывало крыши
В западных областях ветер наделал много хлопот – с домов срывал кровлю. В селе Загайполь на Ивано-Франковщине повреждена крыша дома культуры.
В Черновцах повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. В селе Валя Кузьмина также пострадала кровля школы.
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Какая погода будет в Украине:
- В Украине не отступят сильнейшие порывы ветра. Их скорость будет достигать 18 – 20 метров в секунду.
- Уровень опасности – I – желтый.
- Почти на всей территории Украины будет идти снег, кроме Юга, Закарпатья, Ровненщины и Волыни.
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