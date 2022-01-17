Эти показатели на 3 метра в секунду превысили максимальное значение, задокументированное учеными еще 56 лет назад. Ведь в 1966 году скоростной максимум ветра достиг 20 метров в секунду.

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Исторический рекорд еще не побит

Впрочем, самая большая скорость ветра в украинской столице наблюдалась 20 марта далекого 1881 года – 25 метров в секунду. С тех пор такие большие цифры в Киеве больше не фиксировались.

Ураган натворил бед

Сильный ветер 14 января успел наделать беды в Киеве. Так, из-за шквала оборвались линии электропередач и образовалась пробка из трамваев, рекламный щит разбил припаркованную машину, на проезжую части и машины падали деревья.

Например, на улице Верховинной ствол даже раздавил одну легковушку, в которой находились люди. По неофициальной информации, ее водитель погиб.

В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра: видео