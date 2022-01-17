Свидетели сделали их на улице Анны Ахматовой, 4. Людей возмутило, что искусственный газон был совсем не закрепленным и не выдержал уже первого ухудшения погоды. Они с сарказмом отметили, что такую работу, вероятно, выполняли, чтобы она стояла веками.

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Покрытие забросило на забор, будто коврик

Несмотря на то, что площадь спортплощадки довольно большая, ветер полностью сорвал покрытие и швырнул его на металлическое ограждение. В некоторых местах он вообще закрутил его в рулоны.

Следовательно, зона для физических активностей осталась полностью раскрытой – вместо зеленого поля жители дома теперь наблюдают серый бетон.



На Позняках ветер "раздел" новую спортплощадку / Фото из телеграм-канала "Киев без цензуры"



Новая спортплощадка на Позняках не пережила первой непогоды / Фото из телеграм-канала "Киев без цензуры"

Текст публикации "Киева без цензуры":

Позняки, улица Анны Ахматовой 4, на новой спортивной площадке ветром сорвало покрытие. Сделано на века.