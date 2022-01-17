Свідки зробили їх на вулиці Анни Ахматової, 4. Людей обурило, що штучний газон був зовсім не закріпленим і не витримав вже першого погіршення погоди. Вони із сарказмом зазначили, що таку роботу, певно, виконували, аби вона стояла віками.

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Покриття закинуло на паркан, ніби килимок

Попри те, що площа спортмайданчика є доволі великою, вітер повністю зірвав покриття і жбурнув його на металеву огорожу. У деяких місцях він взагалі закрутив його в рулони.

Відтак, зона для фізичних активностей залишилася повністю розкритою – замість зеленого поля мешканці будинку тепер спостерігають сірий бетон.



На Позняках вітер "роздягнув" новий спортмайданчик / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"



Новий спортмайданчик на Позняках не пережив першої негоди / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Текст публікації "Києва без цензури":

Позняки, вулиця Анни Ахматової 4, на новому спортивному майданчику вітром зірвало покриття. Зроблено на віки.