У ДСНС пояснили, що населені пункти знеструмило через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. До цього призвів саме сильний вітер.

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Де найбільше сіл та міст без світла:

  • Київська – 93,
  • Житомирська – 68,
  • Тернопільська – 57,
  • Чернігівська – 42,
  • Львівська – 31,
  • Хмельницька – 29,
  • Чернівецька – 18,
  • Кіровоградська – 6,
  • Закарпатська – 3
  • Волинська – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У західних областях з будівель зривало дахи

У західних областях вітер наробив багато клопотів – з будинків зривав покрівлю. Так у селі Загайпіль, що на Івано-Франківщині, пошкоджений дах будинку культури.

У Чернівцях пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі. У селі Валя Кузьмина також постраждала покрівля школи.

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Яка погода буде в Україні:

  • В Україні не відступлять сильні пориви вітру. Їхня швидкість сягатиме 18 – 20 метрів на секунду.
  • Рівень небезпечності – І – жовтий.
  • Майже по всій території України падатиме сніг, окрім Півдня, Закарпаття, Рівненщини та Волині.

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