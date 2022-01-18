У ДСНС пояснили, що населені пункти знеструмило через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. До цього призвів саме сильний вітер.

До теми Львовом пронеслась снігова гроза: лише втретє за 100 років – дивовижне відео

Де найбільше сіл та міст без світла:

Київська – 93,

Житомирська – 68,

Тернопільська – 57,

Чернігівська – 42,

Львівська – 31,

Хмельницька – 29,

Чернівецька – 18,

Кіровоградська – 6,

Закарпатська – 3

Волинська – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У західних областях з будівель зривало дахи

У західних областях вітер наробив багато клопотів – з будинків зривав покрівлю. Так у селі Загайпіль, що на Івано-Франківщині, пошкоджений дах будинку культури.

У Чернівцях пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі. У селі Валя Кузьмина також постраждала покрівля школи.

Зверніть увагу! Протягом доби рятувальники розпиляли та придбали понад 20 повалених дерев, три автомобілі довелось відбуксирувати.

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Яка погода буде в Україні:

В Україні не відступлять сильні пориви вітру. Їхня швидкість сягатиме 18 – 20 метрів на секунду.

Рівень небезпечності – І – жовтий.

Майже по всій території України падатиме сніг, окрім Півдня, Закарпаття, Рівненщини та Волині.

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