Спасатели сообщили об опасности схождения лавин. Речь идет о 3 уровне опасности – красный.

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Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом

По состоянию на 08:40 20 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 15 – 16 метров в секунду, температура воздуха -15 градусов,
– говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что 20 января будет 3 уровень снеголавинной опасности на высокогорье:

  • Закарпатской;
  • а также Ивано-Франковской областей.

Сніг

Гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Укргидрометцентре предупредили о непогоде 20 января утром и днем. В частности:

  • в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду;
  • днем в Карпатах и ​​на Закарпатье сильный снег, а также метели – первый уровень опасности, то есть желтый.

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Полный текст публикации Черногорский горный поисково-спасательный пост

По состоянию на 08:40 20 января 2022 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 15 – 16 метров в секунду, температура воздуха -15 градусов.