Об этом сообщили 18 января. Именно в этот день в городе и области резко начнет меняться погода.

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Будет безумный ветер

Прежде всего, в регионе появится сильный штормовой ветер. Скорость его порывов будет достигать 19 – 30 метров в секунду. Это соответствует второму уровню опасности, то есть оранжевому.

Кроме этого, синоптики считают, что возможны обильные осадки. В частности, речь идет о мокром снеге. Тем не менее, вместе с этим в городе будет солнечно. А столбики термометров будут на уровне от 1 до 4 градусов. Вечером же может появиться гололед.

Циклон "Ханелор" на карте / Изображение 048.ua

Поднимутся большие волны

Также изменится ситуация на море. Возле Одессы ожидаются значительные штормы. По предварительным прогнозам, высота волн будет достигать 1,5 метра. Температура воды поднимется до 5 градусов.

Движение циклона "Ханелор" на карте / Изображение 048.ua

Где раньше фиксировали этот циклон

В этот день СМИ соседней страны-агрессора начали писать о том, что из-за "Ханелора" в Москве выпало до половины метра снега. А вот в Санкт-Петербурге начался сильный гололед.

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