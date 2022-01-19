тром и днем ​​20 января жители западных областей будут ощущать порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. В то же время в Карпатах и ​​Закарпатье предупреждают о значительном снеге и вьюге. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

К теме 19 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

Потепление не задержится надолго

Хотя в Украине и станет теплее, но уже в выходные прогнозируют усиление мороза.

В ночь на 20 января осадков не будет. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях небольшой снег и мокрый снег. Ветер почти на всей территории будет юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.

Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью будет -10...-15 градусов мороза, днем ​​также ожидают -1...-6 градусов. На остальной территории Украины будет морозно – -3...-8 градусов ночью и от -2 градуса мороза до +3 градусов тепла. В Одесской, Николаевской областях и в Крыму +1...+6 градусов тепла, в Карпатах ночью -7...-12 градусов, а днем ​​-4...-9 градусов мороза.

В Киеве 20 января ночью ожидается -3...-5 градусов. Впрочем, днем ​​будет немного теплее – +1...+3 градуса.

Погода в городах

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +1...+3

Симферополь – -3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -2...-4

Полтава – -3...-5

Днепр – -1...-3

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -3...-5

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентра

