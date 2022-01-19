тром и днем 20 января жители западных областей будут ощущать порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. В то же время в Карпатах и Закарпатье предупреждают о значительном снеге и вьюге. Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.
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Потепление не задержится надолго
Хотя в Украине и станет теплее, но уже в выходные прогнозируют усиление мороза.
В ночь на 20 января осадков не будет. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях небольшой снег и мокрый снег. Ветер почти на всей территории будет юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.
Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью будет -10...-15 градусов мороза, днем также ожидают -1...-6 градусов. На остальной территории Украины будет морозно – -3...-8 градусов ночью и от -2 градуса мороза до +3 градусов тепла. В Одесской, Николаевской областях и в Крыму +1...+6 градусов тепла, в Карпатах ночью -7...-12 градусов, а днем -4...-9 градусов мороза.
В Киеве 20 января ночью ожидается -3...-5 градусов. Впрочем, днем будет немного теплее – +1...+3 градуса.
Погода в городах
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +1...+3
Симферополь – -3...+5
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -2...-4
Полтава – -3...-5
Днепр – -1...-3
Запорожье – -1...+1
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -3...-5
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 20 января / Карта Укргидрометцентра