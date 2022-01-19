Уранці та вдень 20 січня мешканці західних областей відчуватимуть пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас у Карпатах та Закарпатті попереджають про значний сніг та хуртовини. Синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

До теми 19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

Потепління не затримається надовго

Хоч в Україні і стане тепліше, але вже на вихідних прогнозують посилення морозу.

Водночас у ніч на 20 січня опадів не буде. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер майже на всій території буде південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.



Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі становитиме -10...-15 градусів морозу, вдень також очікують -1...-6 градусів. На решті території України також буде морозно – -3...-8 градусів вночі та від -2 градуси морозу до +3 градусів тепла. Водночас у Одеській, Миколаївській областях та в Криму +1...+6 градусів тепла, у Карпатах вночі -7...-12 градусів, а вдень – -4...-9 градусів морозу.

У Києві 20 січня вночі очікують -3...-5 градусів. Втім удень буде трохи тепліше – +1...+3 градуси.

Погода в містах

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +1...+3

Сімферополь – -3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – -2...-4

Полтава – -3...-5

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -3...-5

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентру

