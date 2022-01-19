Уранці та вдень 20 січня мешканці західних областей відчуватимуть пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас у Карпатах та Закарпатті попереджають про значний сніг та хуртовини. Синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
До теми 19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
Потепління не затримається надовго
Хоч в Україні і стане тепліше, але вже на вихідних прогнозують посилення морозу.
Водночас у ніч на 20 січня опадів не буде. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер майже на всій території буде південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях вночі становитиме -10...-15 градусів морозу, вдень також очікують -1...-6 градусів. На решті території України також буде морозно – -3...-8 градусів вночі та від -2 градуси морозу до +3 градусів тепла. Водночас у Одеській, Миколаївській областях та в Криму +1...+6 градусів тепла, у Карпатах вночі -7...-12 градусів, а вдень – -4...-9 градусів морозу.
У Києві 20 січня вночі очікують -3...-5 градусів. Втім удень буде трохи тепліше – +1...+3 градуси.
Погода в містах
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +1...+3
Сімферополь – -3...+5
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – -0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – -2...-4
Полтава – -3...-5
Дніпро – -1...-3
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -2...-4
Харків – -3...-5
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентру