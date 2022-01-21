Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем столбики термометров опустятся до -4 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных регионах ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 0-4 градусов. На Востоке будет солнце, но будет холодно – от 0 до -3 градусов.
В северных областях синоптики информируют об осадках. Столбики на термометрах покажут от -1 до -3 градусов. На Юге – сухо и солнечно, следует ожидать от -1 до +2 градусов.
В украинской столице в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.
Погода в городах Украины 22 января
Ужгород – -1...-3
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – 0...-2
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – 0....-2
Одесса – -1...+1
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – 0...-2
Черкассы – 0...-2
Чернигов – 0...-2
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...-3
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 22 января / Данные Укргидрометцентра.