Снег перекрыл дороги до 700 поселков
На трассе Тарсус – Адана – Газиантеп застряли тысячи автомобилей. 2 тысячи человек уже спасли из снежной ловушки.
Интересно В пустыне Сахара выпал снег: фотограф снял редкое погодное явление
186 человек отвезли в больницы. Спасательные бригады раздали еду около 7 тысячам человек, которые застряли в машинах на дороге. Продукты и воду доставляли на трассу вертолетами.
По данным ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), из-за непогоды невозможно добраться до более 700 деревень с юго-востока к северо-западу страны. Снежный покров достигает 40 сантиметров.
Из-за метелей школы закрыли в 47 турецких провинциях.
Ситуация на трассах Турции / Фото Bianet
В Турции зафиксировали рекордный снегопад: видео
19 января 2,8 тысячи человек все еще стояли в пробках, ожидая помощи и улучшения погоды.
На видео с места происшествия видно, что дороги полностью засыпаны снегом. Из-за этого автомобили не могут ехать и людям приходится много часов сидеть в салоне.
Смотрите видео с засыпанной снегом трассы:
Передвигаться по улицам пешком также изрядно сложно, ведь снега выпало по колени. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Когда прекратится снегопад – пока неизвестно.
Что происходит в заснеженной Турции: видео