Сніг перекрив дороги до 700 селищ

На трасі Тарсус – Адана – Газіантеп застрягли тисячі автомобілів. 2 тисячі людей вже врятували зі снігової пастки.

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186 людей відвезли у лікарні. Рятувальні бригади роздали їжу близько 7 тисячам людей, які застрягли в автівках на дорозі. Продукти та воду доставляли на трасу гелікоптерами.

За даними відомства з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), через негоду неможливо добратися до понад 700 сіл із південного сходу до північного заходу країни. Сніговий покрив сягає 40 сантиметрів.

Через хуртовини школи закрили у 47 турецьких провінціях.



Ситуація на трасах Туреччини / Фото Bianet

У Туреччині зафіксували рекордний снігопад: відео

19 січня 2,8 тисячі людей все ще стояли у заторах, очікуючи на допомогу та покращення погоди.

На відео з місця події видно, що дороги повністю засипані снігом. Через це автомобілі не можуть їхати й людям доводиться багато годин сидіти у салоні.

Дивіться відео із засипаної снігом траси:

Пересуватися вулицями пішки також неабияк складно, адже снігу випало по коліна. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Коли припиниться снігопад – наразі невідомо.

Що відбувається у засніженій Туреччині: відео