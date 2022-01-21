Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури варто очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там удень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
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Погода в областях України
У західних регіонах передбачають снігопади. Температура повітря коливатиметься від 0 до -4 градусів. На Сході світитиме сонце, але також буде холодно – від 0 до -3 градусів.
У північних областях синоптики інформують про опади. Стовпчики на термометрах покажуть від -1 до -3 градусів. На Півдні – сухо та сонячно, слід очікувати від -1 до +2 градусів.
В українській столиці у суботу, 22 січня, передбачають снігову погоду та від 0 до -2 градусів.
Погода у містах України 22 січня
Ужгород – -1...-3
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -1...-3
Чернівці – -2...-4
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – 0...-2
Рівне – -1...-3
Житомир – -1...-3
Вінниця – 0....-2
Одеса – -1...+1
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – -1...+1
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – 0...-2
Чернігів – 0...-2
Суми – -1...-3
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – 0...-2
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...-3
Київ – 0...-2