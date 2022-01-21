Туристы-лыжники заблудились 20 января. Их обнаружили на горе Тростян.

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Кто получил травмы

У всех пострадавших – травма левой ноги. Речь идет о жителе Днепра 1970 года рождения, жителе Винницы 2008 года рождения и львовянке с 2006 года рождения. Они получили медицинскую помощь.

Справка. Гора Тростян находится на территории Сколевских Бескидов. Ее высота – 1232 метра.

Еще один потерпевший

На горнолыжном подъемнике "Политехник", тоже в Славском, 20 января оказывали помощь травмированному туристу. Им оказался житель Одессы 1974 года рождения. У мужчины травма правой ноги.

Другой случай спасения лыжников

В Закарпатской области 10 января на горе Драгобрат заблудились туристы. Они катались на лыжах, но из-за тумана уехали не в ту сторону. Спасатели рассказали, что люди долго блуждали. Спаслись они благодаря тому, что нашли дом лесника, где удалось разжечь костер и заночевать.

Обратите внимание! Во Львовском гидрометцентре предупредили, что 21 января в Карпатах будет снеголовичная опасность.

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Текст публикации Департамента по гражданской защите

Травмированы и заблудились в горах. 20 января в поселке Славское (Славская ТО) Стрыйского района на горе Тростян оказывали помощь 3 травмированным туристам-лыжникам, из них 2 ребенка, а именно:

житель Днепра 1970 года рождения – травма левой ноги;

житель Винницы 2008 года рождения – травма левой ноги;

жительница Львова 2006 года рождения – травма левой ноги.

На горнолыжном подъемнике "Политехник" оказывали помощь 1 травмированному туристу-лыжнику:

житель Одессы 1974 года – травма правой ноги.