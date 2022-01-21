Туристи-лижники заблукали 20 січня. Їх знайшли на горі Тростян.

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Хто отримав травми

У всіх потерпілих – травма лівої ноги. Мовиться про жителя Дніпра 1970 року народження, жителя Вінниці 2008 року народження та львів'янку з 2006 року народження. Вони отримали медичну допомогу.

Ще один потерпілий

На гірськолижному витягу "Політехнік", що теж у Славському, 20 січня надавали допомогу травмованому туристу. Ним виявився житель Одеси 1974 року народження. У чоловіка травма правої ноги.

Інший випадок порятунку лижників

У Закарпатській області 10 січня на горі Драгобрат заблукали туристи. Вони каталися на лижах, але через туман поїхали не в той бік. Рятувальники розповіли, що люди довго блукали. Врятувались вони завдяки тому, що знайшли будинок лісника, де вдалось розпалити вогнище та заночувати.

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Як врятуватися від сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Департаменту з питань цивільного захисту

Травмовані та заблукалі в горах. 20 січня в селищі Славське (Славська ТГ) Стрийського району на горі Тростян надавали допомогу 3 травмованим-туристам лижникам, з них 2 дитини, а саме:

мешканець Дніпра 1970 року народження – травма лівої ноги;

мешканець Вінниці 2008 року народження – травма лівої ноги;

мешканка Львова 2006 року народження – травма лівої ноги.

На гірськолижному витягу "Політехнік" надавали допомогу 1 травмованому туристу-лижнику:

мешканець Одеси 1974 року народження – травма правої ноги.