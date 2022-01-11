Рятувальники зазначають, що туристи довго блукали. На щастя, їх врятувало те, що натрапили на будинок лісника.

До теми У Карпатах знайшли тіло туриста, який 4 грудня зник на снігоході

Розклали вогонь і заночували

Будинок лісника, який трапився на шляху заблукалих туристів, розташований біля озера Герешаска. Там вони розклали вогонь і заночували. А зранку вдалось зателефонувати фахівцям ДСНС.

Рятувальники знайшли лижників і супроводили їх до гірськолижного підйомника. Там туристи вже зорієнтувалися й самостійно вирушили до готелю,

– повідомляють рятувальники.

Нещасні випадки із туристами в Карпатах

У Карпатах 4 січня заблукали 4 туристів з Одеси. Вони потрапили у сильну хуртовину й втратили орієнтир. Через це до пошуку мандрівників залучали рятувальників одразу трьох відділень. На щастя, одесити змогли скинути працівникам ДСНС свої координати.

29 грудня 2021 року 21-річна туристка зі Львова впала та зламала ногу на полонині Смотрич. Дівчину шукали 3 години. Коли рятувальники прибули на місце події, то встановили на праву ногу постраждалої шину, а саму туристку вклали на багатофункціональні ноші.

На горі Тростян 19 грудня 2021 року травмувалися 2 лижники. Рятувальники спустили їх до підніжжя та передали медикам.

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