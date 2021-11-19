Київ наближається до нижнього порогу червоної зони, – Кличко

Ситуація у коронавірусних лікарнях Києва потроху стабілізується. Віталій Кличко сподівається, що тотального локдауну в столиці не буде.

Ситуація у лікарнях Києва

Лікарні з хворими на коронавірус заповненні на 66%. Про це мер Києва заявив у інтерв'ю.

Важливо Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН

Наразі ліжка з киснем заповнені на 71%. Водночас лише 10 листопада показник становив майже 80%.

У нас тенденція до зменшення завантаженості ліжок, зокрема й кисневих,

– повідомив політик.

Він додав, що для прийняття хворих на коронавірус у Києві є 33 медустанови, а в тих – понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню обладнали понад 90% ліжок. Крім того, у столиці є 500 апаратів штучної вентиляції легень.

Київ може вийти з червоної зони, – Кличко

При потребі у Києві можуть розгорнути ще 5,5 тисячі додаткових ліжок. Однак Кличко запевняє, що наразі такої необхідності немає.

Якщо позитивна динаміка, зменшення госпіталізацій, заповненості ліжок збережеться найближчим часом, то уряд зможе розглянути питання виходу Києва з червоної зони,

– запевнив мер.

Зауважимо, місто перебуває у червоній зоні з 1 листопада. Відтоді користуватися громадським транспортом можуть лише вакциновані особи, або ті, які мають негативний тест на COVID-19.

Головне про ситуацію з коронавірусом в Україні