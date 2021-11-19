Ситуация в больницах Киева
Больницы с больными коронавирусом заполнены на 66%. Об этом мэр Киева заявил в интервью.
Важно Количество умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч до конца года: данные НАН
Сейчас кровати с кислородом заполнены на 71%. В то же время только 10 ноября показатель составлял почти 80%.
У нас тенденция к уменьшению загруженности кроватей, в том числе и кислородных,
– сообщил политик.
Он добавил, что для принятия больных коронавирусом в Киеве есть 33 медучреждения, а в тех – свыше 6 тысяч коек. Подачей кислорода оборудовали более 90% коек. Кроме того, в столице есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Киев может выйти из красной зоны, – Кличко
При необходимости в Киеве могут развернуть еще 5,5 тысячи дополнительных коек. Однако Кличко уверяет, что пока такой необходимости нет.
Если положительная динамика, уменьшение госпитализаций, заполненности коек сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны,
– заверил мэр.
Заметим, город находится в красной зоне с 1 ноября. С тех пор пользоваться общественным транспортом могут только вакцинированные лица, или те, которые имеют отрицательный тест на COVID-19.
Главное о ситуации с коронавирусом в Украине
- За сутки 18 ноября вирусом заразились 20 050 украинцев. К сожалению, 725 больных умерли.
- Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.
- Вакцинировались за сутки более 294 тысяч человек. Среди них за второй дозой вернулась более 191 тысячи украинцев.