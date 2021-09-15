Київ покинула мережа електросамокатів VZHOOH: у чому причина
15 вересня 2021 , 10:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Костянтина Усова
Компанія електросамокатів VZHOOH розірвала договір з КМДА. Кажуть, що причина у вандалізмі та в конкуренції. Оператор перевіз свої самокати до Рівного та Луцька.
VZHOOH був одним із семи операторів прокату електросамокатів Києва, що підписали меморандум про співпрацю з КМДА. Про це розповів один із заступників голови міськради Костянтин Усов 13 вересня.
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Конкуренція і вандалізм
- Електросамокати VZHOOH були найменшим оператором у Києві.
- Тому, ймовірно, власники покинули місто через конкуренцію. У місті, окрім них, були ще 7 операторів.
- Також причиною є вандалізм з боку користувачів і простих перехожих.
- У Києві щодня фіксували десятки зламаних, втоплених і викрадених самокатів.
Тепер у Луцьку та Рівному
З вересня оператор VZHOOH перевозить свою електросамокати до Луцька та Рівного. Там компанія є першою і поки що єдиною.
Усов каже, що цей оператор почав працювати в Києві 8 червня. На той час у місті вже сформувався ринок мікромобільності.Зверніть увагу! На вулицях Києва продовжують діяти понад 4 тисячі електросамокатів від 6 операторів.