Київ покинула мережа електросамокатів VZHOOH: у чому причина

Компанія електросамокатів VZHOOH розірвала договір з КМДА. Кажуть, що причина у вандалізмі та в конкуренції. Оператор перевіз свої самокати до Рівного та Луцька.

VZHOOH був одним із семи операторів прокату електросамокатів Києва, що підписали меморандум про співпрацю з КМДА. Про це розповів один із заступників голови міськради Костянтин Усов 13 вересня.

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Конкуренція і вандалізм

Електросамокати VZHOOH були найменшим оператором у Києві.

Тому, ймовірно, власники покинули місто через конкуренцію. У місті, окрім них, були ще 7 операторів.

Також причиною є вандалізм з боку користувачів і простих перехожих.

У Києві щодня фіксували десятки зламаних, втоплених і викрадених самокатів.

Тепер у Луцьку та Рівному

З вересня оператор VZHOOH перевозить свою електросамокати до Луцька та Рівного. Там компанія є першою і поки що єдиною.

Усов каже, що цей оператор почав працювати в Києві 8 червня. На той час у місті вже сформувався ринок мікромобільності.

На вулицях Києва продовжують діяти понад 4 тисячі електросамокатів від 6 операторів.