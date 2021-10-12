Київ потрапив до топу міст з найбільш забрудненим повітрям

Рівень шкідливих речовин у атмосфері Києва перевищує норму майже у 1,5 рази. Такі дані зафіксували прилади системи IQair 12 жовтня.

Згідно з рейтингом великих міст світу, станом на ранок 12 жовтня Київ посідав місце у першій десятці. Згодом, коли температура повітря трошки підвищилася, столиця опинилася на 15 місці.

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Станом на 15:20 індекс якості повітря оцінюють у 82 бали при нормі у 50.

Краще зачинити вікна

Головним забруднювачем повітря, як зазначали в IQair, є PM2.5. Концентрація цієї речовини перевищує норму у 2 рази.

При таких показниках забруднення атмосфери експерти рекомендують:

закрити вікна;

зменшити навантаження на відкритому повітрі. Особливо це стосується людям з чутливих груп.

Звичайна для Києва ситуація

Як зазначають спеціалісти, подібні забруднення повітря вранці та вдень є для Києва досить розповсюдженим явищем. Пов'язано воно з сезонним пониженням температур – в атмосфері створюється шар повітря, який не пропускає вихлопні гази. При підвищенні температури це явище зникає, а повітря у Києві швидко приходить до норми.