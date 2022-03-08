Київ продовжує укріплюватися, – Кличко
8 березня 2022 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Збройні сили України та бійці тероборони вже 12 днів не дають російським окупантам захопити Київ. Місто активно протистоїть терористами.
Станом на 8 березня столицю активно укріплюють. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
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Кияни готуються обороняти місто від загарбників. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури та життєзабезпечення столиці працюють.
Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, яким необхідна допомога,
– розповів Кличко.
Він закликав киян залишатися вдома, а у разі тривоги – негайно йти в укриття.
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