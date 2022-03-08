Станом на 8 березня столицю активно укріплюють. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Кияни готуються обороняти місто від загарбників. При цьому всі підприємства критичної інфраструктури та життєзабезпечення столиці працюють.

Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, яким необхідна допомога,

– розповів Кличко.

Він закликав киян залишатися вдома, а у разі тривоги – негайно йти в укриття.

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