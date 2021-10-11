Київ розірвав договори з 21 перевізником: майже 200 маршруток приберуть з вулиць міста
Джерело:телеграм Костянтина Усова
Посадовці КМДА посилили охорону комунальної служби перевезень та готуються до ймовірної атаки будівлі з боку маршруткової мафії. Сталося це через розірвання договорів з фірмами-перевезниками на 21 маршруті Києва.
За словами заступника Віталія Кличка Костянтина Усова, посадовці вирішили позбавити киян від "задоволення" поїздками у 172 маршрутках столиці. Таке рішення ухвалили після перевірки документів під час аудиту Департаменту внутрішнього фінансового контролю КМДА.
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Як стверджує Усов, приватні компанії подавали на конкурс фальшиву інформацію про транспортні засоби.
Побоюються знищення документів
Посадовець підкреслив, що порушники вказували неправдиві дані про:
- держномери маршруток;
- пасажиромісткість автобусів;
- період оновлення автопарку компанії;
- екологічність машин.
Фактично на конкурс перевізники заявляли одні маршрутки, а в документах вказували геть інші. Через це влада Києва й розірвала договори з цими компаніями.
Щоб не допустити провокацій і фізичного знищення ще не перевірених документів, КСП посилила охорону підприємства. Аудит триває, до бурхливої реакції маршруткової мафії готові. Спроби саботажу перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче,
– підкреслив Усов.
Крім того, заступник мера столиці звернувся до поліції та міністерства інфраструктури з проханням долучити київських чиновників до контролю за дотриманням законодавства у сфері транспорту.