На Київ суне сильна гроза: синоптики попередили про небезпеку

Вдень 19 вересня Київ накриє потужна гроза. Опади не припинятимуться до кінця доби, тож мешканців столиці закликали залишатися вдома.

За інформацією синоптиків, сильна гроза може розпочатися після обіду. Станом на 14:20 у столиці хмарно та похмуро.

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У деяких регіонах Києва вже пройшов невеликий дощ. Подекуди гриміло та блискало, проте буря ще не почалася. В Укргідрометцентрі уточнили, що мовиться про І рівень небезпечності, тобто мовиться про погодні умови, потенційно небезпечні для населення. Через це киянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Кого повідомляти про наслідки негоди

У Київській міській адміністрації нагадали, що при падінні дерев чи гілок, а також при травмуванні людей потрібно негайно звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103.

Якщо ж на проїжджій частині чи тротуарах ви виявили підтоплення, варто телефонувати до "Київавтодору" – 284 74 19.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, 19 вересня температура повітря у Києві коливатиметься у межах +11...+13 градусів, а вночі й взагалі опуститься до +7. Швидкість вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду. В понеділок, 20 вересня, денна температура впаде до +7...+9, а нічна – до +4. Вітер посилиться. Опадів синоптики не прогнозують. Проте вони можуть повернутися у столицю вже у вівторок.