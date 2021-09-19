По информации синоптиков, сильная гроза может начаться после обеда. По состоянию на 14:20 в столице облачно и пасмурно.

Обратите внимание Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине: когда его ждать

В некоторых регионах Киева уже прошел небольшой дождь. Иногда гремел гром и молнии, но буря еще не началась. В Укргидрометцентре уточнили, что речь идет о І уровне опасности, то есть речь идет о погодных условиях, потенциально опасных для населения. За это киевлянам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Кому сообщать о последствиях непогоды

В Киевской городской администрации напомнили, что при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей нужно немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Если же на проезжей части или тротуарах вы обнаружили подтопление, стоит звонить в "Киевавтодор" – 284 74 19.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, 19 сентября температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +11...+13 градусов, а ночью и вообще опустится до +7. Скорость ветра будет достигать 5 – 10 метров в секунду. В понедельник, 20 сентября, дневная температура упадет до +7...+9, а ночная – до +4. Ветер усилится. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако они могут вернуться в столицу уже во вторник.