За інформацією синоптиків, сильна гроза може розпочатися після обіду. Станом на 14:20 у столиці хмарно та похмуро.

Зверніть увагу Синоптики попередили про різке похолодання в Україні: коли його чекати

У деяких регіонах Києва вже пройшов невеликий дощ. Подекуди гриміло та блискало, проте буря ще не почалася. В Укргідрометцентрі уточнили, що мовиться про І рівень небезпечності, тобто мовиться про погодні умови, потенційно небезпечні для населення. Через це киянам рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Кого повідомляти про наслідки негоди

У Київській міській адміністрації нагадали, що при падінні дерев чи гілок, а також при травмуванні людей потрібно негайно звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103.

Якщо ж на проїжджій частині чи тротуарах ви виявили підтоплення, варто телефонувати до "Київавтодору" – 284 74 19.

Погода у Києві

За даними Укргідрометцентру, 19 вересня температура повітря у Києві коливатиметься у межах +11...+13 градусів, а вночі й взагалі опуститься до +7. Швидкість вітру сягатиме 5 – 10 метрів на секунду. В понеділок, 20 вересня, денна температура впаде до +7...+9, а нічна – до +4. Вітер посилиться. Опадів синоптики не прогнозують. Проте вони можуть повернутися у столицю вже у вівторок.