Київ виходить з червоної зони карантину
Джерело:телеграм Олега Немчінова
На черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці прийняли рішення про скасування у Києві правил червоної зони. З 00:00 7 грудня столиця офіційно стане "жовтою".
За словами міністра уряду Олега Немчінова, окрім Києва жовтий рівень епідеміологічної небезпеки встановили ще на території 8 регіонів. Рішення про вихід з червоної зони посадовці прийняли, оскільки за статистичними показниками ситуація з COVID-19 у столиці почала повільно покращуватися.
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Без сертифікатів чи ПЛР – нікуди
- Немчінов зазначив, що з 6 грудня у жовтій зоні почали діяти нові правила карантину, які здебільшого стосуються невакцинованих українців.
- Відвідувати громадські заклади зможуть тільки ті, хто отримав хоча б одну дозу щеплення від COVID-19 та має жовтий сертифікат або довідку про одуження.
- Працівникам готелів, ресторанів та спортзалів для обслуговування клієнтів доведеться також мати принаймні одну дозу вакцини.
- Для відвідування громадських закладів також можна використати негативний ПЛР-тест. Діятиме він 72 години.
В такий спосіб представники влади обмежили можливість роботи громадських закладів для нещеплених громадян. Втім, у багатьох житлових кварталах Києва наявність сертифікатів у клієнтів не перевіряли навіть у червоній зоні. За порушення з боку ресторанів, спортзалів та інших закладів фактично нікого не карали.