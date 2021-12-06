Київ виходить з червоної зони карантину

На черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посадовці прийняли рішення про скасування у Києві правил червоної зони. З 00:00 7 грудня столиця офіційно стане "жовтою".

За словами міністра уряду Олега Немчінова, окрім Києва жовтий рівень епідеміологічної небезпеки встановили ще на території 8 регіонів. Рішення про вихід з червоної зони посадовці прийняли, оскільки за статистичними показниками ситуація з COVID-19 у столиці почала повільно покращуватися.

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Чиновник також нагадав, що завдяки рішенню Кабміну у жовтій зоні обмеженя для громадян перехід з однієї зони до іншої особливо нічого не змінить.

Без сертифікатів чи ПЛР – нікуди

Немчінов зазначив, що з 6 грудня у жовтій зоні почали діяти нові правила карантину, які здебільшого стосуються невакцинованих українців.

Відвідувати громадські заклади зможуть тільки ті, хто отримав хоча б одну дозу щеплення від COVID-19 та має жовтий сертифікат або довідку про одуження.

Працівникам готелів, ресторанів та спортзалів для обслуговування клієнтів доведеться також мати принаймні одну дозу вакцини.

Для відвідування громадських закладів також можна використати негативний ПЛР-тест. Діятиме він 72 години.

В такий спосіб представники влади обмежили можливість роботи громадських закладів для нещеплених громадян. Втім, у багатьох житлових кварталах Києва наявність сертифікатів у клієнтів не перевіряли навіть у червоній зоні. За порушення з боку ресторанів, спортзалів та інших закладів фактично нікого не карали.

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