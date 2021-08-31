Київрада заборонила реконструкцію та ремонт понад 100 об'єктів культурної спадщини

Під час чергового пленарного засідання депутати Київської ради затвердили перелік об'єктів культурної спадщини столиці. У нього внесли 119 будівель, в яких відтепер заборонено проводити реконструкцію чи ремонт.

Мораторій триватиме рік з моменту прийняття рішення. Підтримали проєкт заборони 99 депутатів Київради.

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Крім того, політики хочуть розширити перелік об'єктів, на яких поширюється мораторій.

Київ захищатиме історичні будівлі XIX – XX століть

За словами депутатки Ксенії Семенової, у перелік захищених від реконструкцій та ремонту будівель внесли 119 історичних об'єктів ХІХ – XX століть, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Всі вони можуть бути внесені до списку нововиявлених об'єктів культурної спадщини.

При цьому, на жаль, до списку не включили понад 60 об'єктів, запропонованих громадською організацією "Мапа реновації", а також вже частково зруйновані будівлі.

Крім того, у Київраді наголосили, що з 2018 року КМДА направила до Міністерства культури 35 подань про занесення 1 542 пам'яток і нововиявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Однак лише у квітні 2021 у мінкульті відреагували на ці документи та внесли лише 73 об'єкти.

Ткаченко від мораторію не у захваті

На прийняття рішення про заборону реконструкції та ремонту історичних об'єктів миттєво відреагував керівник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він образився на Кличка за те, що під час засідання не надали слова його заступниці, а також розкритикував введення мораторію в такому вигляді.



МКІП за мораторій, але з повним комплексом захисту історичного ареалу, що наразі не передбачено мораторієм КМДА. Цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий. Зокрема, містобудівні умови та обмеження не відкликаються. Що це означатиме для киян? Що будь-який забудовник у судовому порядку може легко обійти мораторій,

– підкреслив міністр.