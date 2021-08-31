Якось некультурно для міністра культури, – Кличко

Мер Києва хотів обговорити з Ткаченком та начальником поліції Києва Іваном Вигівським ситуацію охороною культурної спадщини в столиці. Про це він заявив на засідання міськради 31 серпня.

Раніше Ткаченко поскаржився на те, що Кличко викликав його посеред відпустки

Однак ні Ткаченко, ні Вигівський не прийшли. Вони відправили замість себе заступників.

Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури,

– заявив мер.

Він додав: "Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре".

Що відомо про запрошення від Кличка