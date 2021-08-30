Листи з запрошенням за підписом очільника Київради були відправлені до управління поліції столиці та Міністерства культури та цифрової трансформації. У документах зазначено, що Ткаченка та Вигівського викликають у зв'язку з численними зверненнями місцевих депутатів.

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Пов'язані ці виклики з руйнуванням історичних будівель у Києві.

Продовження конфлікту

Після знищення будинку Барбана забудовником при бездіяльності поліції конфлікт між Віталієм Кличком, Ткаченком та Вигівським продовжився.

Мер звинуватив правоохоронців у підігруванні забудовникам, а міністра – у небажанні надавати історичним будівлям охоронного статусу.

Натомість Олександр Ткаченко зазначив, що саме за керівництва Кличка у Києві почали масово руйнувати пам'ятки архітектури.

20 серпня, мера столиці викликали на засідання РНБО, однак Кличко відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України.

Тоді ж Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.

Тепер на засіданні Київради депутати можуть голосувати за мораторій на проведення будівельних чи демонтажних робіт поблизу з пам'ятками. Судячи з усього, саме для обговорення цього рішення мер вирішив запросити на захід Вигівського та Ткаченка.



Олександра Ткаченка запрошено з метою заслуховування інформації про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у Києві. Івана Вигівського – з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку та результати діяльності на території столиці,

– підкреслили у Київраді.