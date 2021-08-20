До того ж люди, які захищали садибу стверджують, що існують приписи Мінкульту й Департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі. Поліція навіть відкрила кримінальне провадження за самоуправство й заарештувала представників забудовника.
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Садибу знищили заради багатоповерхівки
Втім, їх швидко відпустили, а захищати будівлю від знесення правоохоронці не стали. Громадський активіст Олег Симороз, який був учасником подій біля садиби Барбана, пише у фейсбуці, що забудовник під прикриттям "тітушок" привіз будівельну техніку й о 5 ранку зніс будівлю.
Текст публікації Олега Симороза:
В Мнкульті заявили, що вичерпали усі важелі впливу на ситуацію, а в КМДА знесення наразі не коментують.
Знесення садиби Барбана: відео
Хто це зробив
Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво належить місту, що передало її ТОВ "Інформаційна група "агенство столичних повідомлень" в оренду. Останні під виглядом укріплення підпірної стінки зводять багатоповерхівку.
Активісти зазначають, що забудовник обіцяв, що не здійснюватиме роботи допоки не розберуться у документах, але будівлю таки знищили.
Місцеві жителі після одного з творчих вечорів на захист садиби / Фото спільноти "Врятуймо Обсерваторну 6"
Що це була за будівля
Садиба титулярного радника Олександра Барбана була унікальним зразком забудови другої половини 19–20 століть у центрі Києва – одноповерхової, вільно розміщеної та зі своїм невеличким садом. Особняк пропонували внести до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини й надати охоронний статус, але не встигли.
Цегла, яку заклали у 19 столітті при будівництві садиби Барбана / Фото спільноти "Врятуймо Обсерваторну 6"