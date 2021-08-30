За словами керівника Мінкульту, він перебуває у відпустці, а Віталій Кличко нібито знав про це, коли викликав на сесію Київради. Крім того, Ткаченко у черговий раз звинуватив мера столиці у тому, що історичні ареали столиці перебувають у жахливому стані.

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Крім того, міністр написав, що Кличко викликав його на захід через пости у соцмережах. Однак у Київраді направляли до мінкульту офіційні документи-запрошення.

Ткаченко запросив Кличка

За словами керівника міністерства, він хоче, аби мер столиці прийшов до нього та у присутності правоохоронців розповів:

чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва;

чому дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід мінкульту;

чому міністерство змушено спонукати місто затверджувати пам’ятки місцевого значення.

У КМДА кажуть, що передали міністерству культури список з понад 1500 об'єктів для включення їх до реєстру пам'яток. Втім, за довгий час у міністерстві культури ніяк не реагують на ці документи. Тим часом забудовники столиці руйнують одну історичну будівлю за іншою. При цьому поліцейські зазвичай на подібні дії компаній не реагують. Навіть попри наявність приписів місцевої влади про зупинку демонтажу.