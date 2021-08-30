По словам руководителя Минкульта, он находится в отпуске, а Виталий Кличко якобы знал об этом, когда вызвал на сессию Киевсовета. Кроме того, Ткаченко в очередной раз обвинил мэра столицы в том, что исторические ареалы столицы находятся в ужасном состоянии.
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Кроме того, министр написал, что Кличко вызвал его на мероприятие через посты в соцсетях. Однако в Киевсовете направляли в Минкульт официальные документы-приглашения.
Ткаченко пригласил Кличко
По словам руководителя министерства, он хочет, чтобы мэр столицы пришел к нему и в присутствии правоохранителей рассказал:
- почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева;
- почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход минкульта;
- почему министерство вынуждено побудить город утверждать памятники местного значения.