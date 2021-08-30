По словам руководителя Минкульта, он находится в отпуске, а Виталий Кличко якобы знал об этом, когда вызвал на сессию Киевсовета. Кроме того, Ткаченко в очередной раз обвинил мэра столицы в том, что исторические ареалы столицы находятся в ужасном состоянии.

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Кроме того, министр написал, что Кличко вызвал его на мероприятие через посты в соцсетях. Однако в Киевсовете направляли в Минкульт официальные документы-приглашения.

Ткаченко пригласил Кличко

По словам руководителя министерства, он хочет, чтобы мэр столицы пришел к нему и в присутствии правоохранителей рассказал:

почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева;

почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход минкульта;

почему министерство вынуждено побудить город утверждать памятники местного значения.

В КГГА говорят, что передали Министерству культуры список из более 1500 объектов для включения их в реестр памятников. Впрочем, за долгое время в Министерстве культуры никак не реагируют на эти документы. Тем временем застройщики столицы разрушают одно историческое здание за другим. При этом полицейские обычно на подобные действия компаний не реагируют. Даже несмотря на наличие предписаний местных властей об остановке демонтажа.