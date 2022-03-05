Київщина отримала два автобуси ліків від благодійників
5 березня 2022 , 07:27Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Від благодійників Київщина отримали два буси з медикаментів. Згодом всі ліки розвезуть по лікарнях.
Тепер жителям Київщини залишається тримати тил та допомагати одне одному. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Резніков.
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Усю "гуманітарку" направили до логістичних центрів, звідки оперативно розвеземо до лікарень області,
– мовиться в повідомленні.
Від благодійників Київщина отримала, зокрема антибіотики та фізрозчини. До допомоги долучилися приватна клініка, інститут кардіології та звичайні люди.
Ліки, що пожертвували благодійники / Фото Київської ОВА