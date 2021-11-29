На Київщині 39-річний чоловік викрав з музею частину танка

Правоохоронці розкрили незвичний злочин, який стався днями у селі Нові Петрівці. Місцевий мешканець вкрав частину кришки моторного відсіку танка на території Національного музею "Битва за Київ у 1943 році".

Коли зникнення частини танка побачили працівники музею, на місце події одразу виїхали правоохоронці. Слідчі задокументували всі обставини злочину та почали вивчати записи камер відеонагляду.

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Завдяки відео правоохоронці встановили машину зловмисників.

Спільника так і не спіймали



Кришка моторного відсіку лежала поруч із танком / Фото поліції Київської області

Під час пошуку автівки поліцейські з'ясували, хто, ймовірно, є причетним до злочину. Викрадачем частини танка нібито виявився 39-річний місцевий мешканець.

Одного зі зловмисників затримали. У нього знайшли вкрадену частину бронепластини.

Особа іншого зловмисника правоохоронцям також відома. Наразі слідчі намагаються встановити його місцеперебування.



Зловмисники зняли деталь з експонату музею / Фото поліції Київської області

Злочин поліцейські кваліфікували як крадіжку, вчинену групою осіб за попередньою змовою. Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує до 5 років обмеження волі або її позбавлення на такий саме термін. Це ж стосується і спільника затриманого, якщо його спіймають.